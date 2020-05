Bei Discount-Preisen den Tank füllen

Coesfeld. Der Weg zur Arbeit entfällt zugunsten von Homeoffice, Fahrten in den Urlaub sind bis auf Weiteres gestrichen und selbst Besuche von Freunden oder Verwandten fallen aufgrund der Kontaktbeschränkungen flach. Kurzum: Das Auto bleibt in vielen Fällen in der Garage und der Spritpreis auf einem historisch-niedrigen Niveau. Das merken auch die Tankstellenpächter in Coesfeld. Denn die Autofahrer tanken gezielt häufiger. Die Spritmenge insgesamt sinke aber.

Von Florian Schütte