Freispruch in Vergewaltigungs-Prozess

Coesfeld. Aussage gegen Aussage: Das war die klassische Situation, als gestern vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Coesfeld über einen Vergewaltigungsvorwurf gegen einen 20-jährigen Coesfelder verhandelt wurde. Das dreiköpfige Richterkollegium sprach den jungen Mann, der mit der Belastungszeugin, dem mutmaßlichen Opfer, bis ein Jahr vorher eine sogenannte „Freundschaft plus“-Beziehung (Hauptinteresse: Sextreffen) geführt hatte, am Ende frei – allerdings nicht, weil es von seiner Unschuld überzeugt war, sondern „weil wir nicht von seiner Schuld überzeugt sind“, wie es der Vorsitzende Richter ausdrückte. „Wir gehen nicht davon aus, dass Sie hier die Unwahrheit gesagt haben“, sagte er der 20-jährigen Billerbeckerin, die im Zeugenstand immer wieder unter Tränen bekundet hatte, dass der Sex am fraglichen Tag, dem 15. September 2019, in einem Privatgarten und auf einem Spielplatz in Coesfeld nicht einvernehmlich gewesen sei. „Sie haben doch mehrere Male die Möglichkeit gehabt, aus der Situation auszusteigen“, hielt ihr der Richter vor. Sie habe aber nicht nachvollziehbar erklären können, warum sie das nicht getan habe. Ihr Verhalten und ihre Aussagen passten da nicht zusammen. Daher habe es „nicht für eine Verurteilung gereicht“.

Von Detlef Scherle