Beten und loben – aber mit Abstand

Coesfeld. Am kommenden Sonntag (10. 5.) ist es so weit: Erstmals seit sieben Wochen lädt die Evangelische Kirchengemeinde Coesfeld wieder zu einem Gottesdienst in die Evangelische Kirche am Markt ein. Beginn ist um 10 Uhr. „Wir freuen uns, dass sich nun wieder Menschen in unserer Kirche versammeln können“, sagt Pfarrerin Birgit Henke-Ostermann. „Wir wissen dabei um unsere Verantwortung und haben ein Schutzkonzept entwickelt, das wir sorgfältig anwenden werden. Denn von unserer Gemeinschaft im Gottesdienst soll Stärkung ausgehen und keine neue Ansteckungsgefahr.“ Auf der Grundlage eines Eckpunktepapiers der Evangelischen Kirche in Deutschland, das mit dem Robert-Koch-Institut abgestimmt ist, hat das Presbyterium konkrete Maßnahmen vorbereitet.

