Steigende Zahlen: Landrat geht nicht von neuem Lockdown aus

Coesfeld (fs). Steigende Infektionszahlen bei Westfleisch schlagen sich in der Gesamtstatistik der Stadt Coesfeld nieder. Gerade da nun erste Lockerungen verkündet wurden, greift in der Bevölkerung die Sorge vor einem erneuten Lockdown um sich. Doch Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr geht trotz der bislang gemeldeten 129 Fälle in dem Schlachtbetrieb und der NRW-weit derzeit höchsten Neuinfektionsrate nicht von einer Rücknahme der Lockerungen aus. „Die statistische Grenze von 50 neuen Fällen auf 100 000 Einwohner über sieben Tage hinweg werden wir in diesen Tagen durch das Ausweiten der Testungen wohl überschreiten“, sagt Schulze Pellengahr. Doch wegen des „klar abzugrenzenden, auf eine bestimmte Quelle zurückzuführenden Ausbruchs“ und der Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten hält Schulze Pellengahr es für möglich, „die Beschränkungen konkret auf die Ausbruchstelle“ zu begrenzen. Denn abgesehen davon seien die Zahlen der vergangenen Tage stagnierend oder leicht rückläufig. In Coesfeld hat es von Mittwoch auf Donnerstag acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Fälle in der Stadt liegt nun bei 137, davon sind 62 aktuell infiziert (Vortag: 57) und 64 gesundet (Vortag: 61). Elf Personen sind verstorben.

Von Florian Schütte