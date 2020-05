Landesmittel sind zugesagt

Auch Fachbereichsleiterin Dr. Mechtilde Boland-Theißen zeigt sich hoch erfreut: „Es ist mir ein großes Anliegen, dass es mit der Modernisierung der Stadtbücherei weitergeht und ich freue mich, dass das Land unser Vorhaben mit einem 60-prozentigen Zuschuss unterstützt“. Geplant ist, den Teppichboden auszutauschen und den Anstrich zu erneuern. Die alten Regale sowie die Sitzmöbel werden durch neue ersetzt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Coesfeld.

Wie im Erdgeschoss soll großer Wert auf Wohlfühlatmosphäre und Aufenthaltsqualität gelegt werden. In der 1. Etage wird es Themeninseln geben, die mit Sitzmöbeln und Deko-Materialien die jeweilige Atmosphäre des Bereiches ergänzen. Auch die Bodenbeläge werden passend zu den einzelnen Themen wie „Reisen“, „Eltern“, Natur & Garten“, „Kreativität“, Leben & Gesundheit“ und „Essen & Trinken“ verlegt werden. Die Romanabteilung wird man nach dem Umbau erstmals in der 1. Etage finden.

In der 2. Etage werden dann die Sach- und Fachbücher aus den Bereichen Geschichte, Recht, Gesellschaft, Wirtschaft, Religion, Sprache, Literatur, Kunst, Musik und Technik stehen. An einem großen Tisch wird man hier die Möglichkeit haben, in Ruhe zu lesen und zu recherchieren.