Sozialpfarrer heute am Westfleisch-Tor

Coesfeld (ds). Eine Mahnwache vor dem Werkstor von Westfleisch in Coesfeld will heute Vormittag der katholische Sozialpfarrer Peter Kossen abhalten. Schon seit Wochen warnt er vor der Gefahr einer massenweisen Infektion in den Betrieben der Fleischindustrie. Er fordert, die Arbeitsmigranten besser zu schützen. | Westfalen