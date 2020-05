183 Westfleisch-Mitarbeiter mit Coronavirus infiziert

Mehrere Teams des Gesundheitsamtes seien auch an diesem Wochenende im Einsatz, um die Mitarbeiter des Schlacht- und Zerlegebetriebs zu testen. Weitere Labornachweise sollen zeitnah erfolgen. „Vor diesem Hintergrund bin ich sehr zuversichtlich, dass wir bald Klarheit haben und perspektivisch weitere Lockerungen andenken können“, sagt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Zunächst werden die vom Land angekündigten Lockerungsmaßnahmen im Kreis Coesfeld um eine Woche auf den 18. Mai verschoben. „Das sind schmerzhafte Einschnitte für die Bevölkerung, gar keine Frage. Alles dies hätten wir uns anders gewünscht“, betont der Landrat.

Der Kreis Coesfeld hat dem Betrieb in der vergangenen Nacht die entsprechende Ordnungsverfügung der vorübergehenden Schließung zugestellt. Bis einschließlich zum 17. Mai sind demnach Schlachtung, Zerlegung, Verpackung, Verladung und Versand am Standort in Coesfeld komplett untersagt. Restliches Fleisch dürfe noch abtransportiert werden.