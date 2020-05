Bei den Prüfungen kommt es zu Staus

Kurze Zeit später kam mit der Coronaschutzverordnung am 17. April zusätzlich die Erlaubnis, wieder vor Ort zu arbeiten. „Da hieß es aber noch, dass nur ein Schüler pro zehn Quadratmeter Schulungsraum erlaubt ist. Daraufhin haben sich einige Schulen für das E-Learning entschieden und investiert.“ Wiederum zehn Tage später eine neue Verordnung für Anfang Mai mit der Regelung, dass dann ein Schüler pro fünf Quadratmeter erlaubt ist. „Da konnten natürlich wieder mehr zu uns kommen und die Mühen und das Geld für die Online-Lösung war quasi umsonst“, so Christian Dieker, der zuletzt die Koordination und Kommunikation mit den Behörden für alle Fahrschulen übernommen hat. „So waren wir immer alle auf dem gleichen Stand.“

Um das geforderte Hygienekonzept für den Unterrichtsbeginn zu besprechen, habe er sich gleich nach der ersten Verordnung beim Gesundheitsamt gemeldet, das ihn jedoch ans Ordnungsamt verwiesen hätte. Dort hieß es zunächst, man warte auf eine Allgemeinverfügung des Landes, doch die ließ auf sich warten. Schließlich schickten Ordnungsamt und Land am 23. April die Rahmenbedingungen. Unter anderem Maskenpflicht in den Autos, weil dort der Abstand natürlich nicht möglich ist. „Das ist auf Dauer schon anstrengend, wenn man den ganzen Tag reden muss.“ Zwei Personen dürfen im Wagen sein, mit dem Prüfer drei. Nach jedem Schüler muss gelüftet und desinfiziert werden.

Doch nachdem der Betrieb nun wieder angelaufen ist, stehen die Fahrschulen vor einem neuen Problem. „Prüfungen sind schwierig, denn der TÜV organisiert sich noch. Nicht an allen Standorten können die nötigen Konzepte umgesetzt werden.“

Es staut sich. „Aktuell können die theoretischen Prüfungen aufgrund räumlicher Möglichkeiten nur in Münster, Ahaus und Dortmund abgelegt werden, aber für uns lohnt es sich nicht, unsere Schüler dorthin zu bringen. Sie müssten zum Beispiel mit ihren Eltern selbst dorthin fahren.“ Das schaffen aber nicht alle. Die Räume in Coesfeld seien zu klein, Alternativen sind vom TÜV noch nicht gefunden. Die praktische Prüfung gestalte sich insofern schwierig, als dass diese nicht in Dülmen möglich sei. „Die Prüfungen konzentrieren sich daher für das Kreisgebiet auf Coesfeld und Lüdinghausen. Es kommt zu langen Wartezeiten.“ Noch sei auch nicht abzusehen, wann es sich ändere. „Wir haben alle großen Prüfungsbedarf, einige Schüler warten ja seit Mitte März und mussten jetzt ohnehin neue Stunden nehmen, um sich wieder einzufinden. Natürlich erfordern diese Zeiten Geduld und Verständnis, aber wenn wir noch länger warten müssen, geht alles wieder von vorne los“, ärgert sich Christian Dieker, der jetzt hofft, dass der TÜV schnell Lösungen findet.