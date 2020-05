Coronavirus: Infektion bei 230 Schlachthof-Mitarbeitern nachgewiesen

Coesfeld. 230 Mitarbeiter von Westfleisch am Standort Coesfeld sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 10. Mai, 19.45 Uhr). Über das Wochenende stieg die Zahl kontinuierlich an; am Freitag waren es 151, am Samstag 196 bekannte Fälle.

Wie der Kreis Coesfeld am Abend in einer Pressemitteilung schilderte, seien bei der Belegschaft des Schlacht- und Zerlegebetriebs bisher 959 Abstriche gemacht worden. Von 707 vorliegenden Ergebnissen sind 477 negativ. Die weiteren Ergebnisse sollen in den kommenden Tagen folgen.

