Zwischen Investitionswunsch und vorsichtiger Zurückhaltung

Coesfeld (jd). Bei Tobias Kleine hält es sich noch die Waage. Mit seiner Firma Smart Solar bietet er ganzheitliche Energiesparkonzepte an, verkauft und montiert Solaranlagen, Infrarotheizungen und bietet zudem Luftaufnahmen und -vermessungen von zum Beispiel Dächern via Drohne an. „Es gibt Kunden, die jetzt durch ihr Homeoffice oder Kurzarbeit viel mehr Zeit haben, sich mit dem Thema Energiesparen auseinander zu setzen und zu schauen, wie sie ihr Geld sinnvoll investieren können. Andere wiederum sind derzeit sehr zurückhaltend und wollen abwarten, wie sich die allgemeine und ihre eigene wirtschaftliche Lage entwickelt“, fasst der Firmengründer zusammen. Natürlich sei eine Solaranlage immer noch ein Luxus. Der sich aber lohne, wie Tobias Kleine betont. Wirtschaftliche Einbußen verzeichnet er in dieser aktuellen Lage noch nicht.

Von Jessica Demmer