Lückenlose Aufarbeitung notwendig

„Auch ich bin an einer lückenlosen Aufarbeitung der Vorgänge, um das Geschehen bei Westfleisch interessiert und werde mich dafür verwenden“, so Tranel. „Jetzt müssen wir besonnen, aber zielgerichtet Handeln und dabei die Stärke unserer vorhandenen Strukturen nutzen.“

Die Coesfelder haben bewiesen, dass sie mit ihren Netzwerken in der Lage sind, solche Herausforderungen zu bewältigen. „Mit dem Landrat konnte ich heute die aktuelle Sachlage diskutieren. Nach Testung aller Beteiligten muss die Quarantäne strikt umgesetzt und eingehalten werden. Das schließt natürlich auch ein, dass da, wo die Einsicht fehlt, eine Überwachung stattfinden muss. Bei Bedarf auch durch die Hilfe des Landes“ erklärt Tranel in einer Pressemitteilung der CDU.

Die in Quarantäne befindlichen Personen müssen, sofern sie sich nicht selbst organisieren können, verpflegt und medizinisch versorgt werden. „Das Deutsche Rote Kreuz ist mit seinem Betreuungsdienst in der Lage, diese Problematik zu lösen. Mit dem Vorstand Christoph Schlütermann konnte ich diese Thema schon einmal besprechen.“

„Von Westfleisch erwarte ich, dass sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, die dazu geeignet sind, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen.“ Die Isolierung der positiv Getesteten ist vorrangig und die Erwartung ist, dass allen Betroffenen die Handlungsweisen klar und verständlich erklärt werden. „Der Einsatz von Dolmetscher ist hier zweifelsfrei unerlässlich.“, führt Tranel aus.

Die Sorge gilt auch oder gerade denjenigen, die jetzt im Fokus der Öffentlichkeit stehen, die Opfer der Pandemie sind, die hier leben und Betroffene einer Struktur sind, die es gilt im Nachgang aufzuarbeiten. „Coesfeld ist stark, hilfsbereit und solidarisch und wir packen die Herausforderung vor Ort jetzt an!“

„Ich weiß, wie schwer es ist. Westfleisch hat es auch nicht einfach, unsere Landwirte stehen massiv unter Druck, die Spanne im Lebensmitteleinzelhandel ist gering“, weiß Eliza Diekmann. Die parteilose Bürgermeister-Kandidatin kann verstehen, dass bei einem Corona-Ausbruch erst einmal alle auf Abwehr gehen und versuchen, ihre Existenz zu retten. „Auch, dass der Betrieb nicht sofort konsequent geschlossen wurde, kann ich aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehen. Aber eben nicht aus gesundheitlichen Aspekten“, betont die Coesfelderin.

Die Verantwortlichen bei Westfleisch hätten nicht ausreichend präventiv gehandelt. „Es wurden nicht alle Maßnahmen durchgesetzt, um diesen Ausbruch zu verhindern. Die Verantwortlichen der Verwaltung wiederum hätten schneller, konsequenter und mit harten Maßnahmen vor Ort handeln können. Die Brisanz um die exponenzielle Verbreitung war uns allen bewusst“, sagt Diekmann und nimmt auch die Politik in die Pflicht. „Sie kann nicht sagen, sie hätte diese Situation nicht kommen sehen. Denn sie wusste seit Jahren um die Umstände für viele ausländische Arbeitskräfte bei Westfleisch – und hat nicht ausreichend gehandelt.“

Eliza Diekmann fordert in einer Pressemitteilung, dass das Fleisch produzierende Gewerbe die Verantwortung für alle Mitarbeiter und für deren Wohnunterkünfte übernimmt. „Ich fordere, dass der deutsche Mindestlohn eingehalten wird – egal, wie das Vertragswerk mit den externen Mitarbeitern gestaltet ist. Und ich fordere, dass auch diese Betriebe die Sicherheitsvorkehrungen sofort lückenlos umsetzen und die betroffenen Mitarbeiter vollumfänglich unterstützen.“

Eliza Diekmann möchte den Corona-Ausbruch bei Westfleisch zum Anlass nehmen und endlich mit allen Beteiligten an einem Tisch eine Lösung finden und diese Situation verändern. „Denn machen wir uns nichts vor. Schlachtbetriebe, Lebensmitteleinzelhandel, Landwirte: Aktuell gibt es einfach keine Gewinner“, meint Diekmann.

Und deshalb seien alle in der Pflicht. Die Corona-Hilfe ist aktuell in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt und Westfleisch für die Betroffenen Mitarbeiter im Einsatz. „Sie jetzt entsprechend zu unterstützen muss unsere Pflicht sein. Wir alle leisten seit Wochen Unglaubliches. Lasst uns gemeinsam weiter an einem Strang ziehen und Lösungen schaffen“, fordert Eliza Diekmann.