„Quarantäne wird eingehalten“

„Zusammen mit Vertretern des Gesundheitsamtes wurden sowohl am Samstag als auch am Sonntag über 30 Wohnungen, aber teilweise auch Gruppenunterkünfte aufgesucht, um möglichst umfassend die Abstriche von den Mitarbeitern vorzunehmen, die in den vergangenen Tagen nicht erreicht werden konnten,“ erläutert Theo Witte, Leiter des städtischen Ordnungsamt, der die Aktion über das Wochenende leitete.

Die größeren Unterkünfte in der Stadt Coesfeld wurden mehrfach von Mitarbeitern des Ordnungsamtes angefahren. Wichtig sei der Stadt gewesen, von der Quarantäne betroffene Personen auf die strikte Einhaltung der Quarantäneregelungen hinzuweisen und die Umsetzung soweit möglich zu kontrollieren. „Nach unseren Erkenntnissen werden die Quarantäneauflagen bislang eingehalten. Es ist also nicht notwendig, jeweils einen Mitarbeiter vor den Unterkünften zu positionieren“, erklärt Witte. Seitens der Werkvertragspartner von Westfleisch gebe es feste Ansprechpartner für die jeweiligen Unterkünfte und Betreuer, die bei Sprachschwierigkeiten übersetzen.

„Aber auch die Versorgungssituation der Betroffenen wollten wir sicherstellen,“ erläutert Witte. So fuhren Mitarbeiterteams über das Wochenende diese Unterkünfte mehrmals an, um Präsenz zu zeigen und die Versorgungssituation vor Ort anzusprechen. „Die Versorgung in den Unterkünften ist nach unseren Erkenntnissen derzeit durch die Arbeitgeber und Betreuer gesichert“, informiert Witte. „Wenn es Probleme mit der Versorgung gibt, informieren wir über das Angebot der Corona-Hilfe Coesfeld. Am Wochenende wurde die Telefonnummer zweimal herausgegeben“, erklärt der Ordnungsamtsleiter. Das bestätigt auch Eliza Diekmann, die die Corona-Hilfe mit ins Leben gerufen hatte. „Die Corona-Hilfe ist aktuell in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt und Westfleisch für die betroffenen Mitarbeiter im Einsatz“, sagt Diekmann. „Sie jetzt entsprechend zu unterstützen, muss unsere Pflicht sein.“

„Ich bin sehr froh und danke allen Kollegen, dass das am Wochenende trotz der Kurzfristigkeit so gut funktioniert hat," zeigt sich der Ordnungsdezernent Dr. Thomas Robers zufrieden. „Wir werden alle Unterkünfte in nächster Zeit zusammen mit dem Gesundheitsamt und Vertretern des Arbeitsschutzes aber auch noch genauer begehen, um die Wohnverhältnisse zu prüfen," hebt er hervor. Außerdem wird die Vor-Ort-Recherche aller Unterkünfte angeordnet.