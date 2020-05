Elmar Kolve, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbands (LOV) und selbst Schweinhalter mit einem Betrieb in Stockum, hat sich bei seinen Kollegen umgehört: „Die Situation ist ernst“, sagt er. „Der Absatz gerät total ins Stocken. Wir müssen befürchten, dass er noch weiter zurückgehen könnte, wenn der Markt nicht bald wieder anspringt.“ Hätten zunächst andere Schlachthöfe in der Region die Schweine aus Coesfeld abgenommen, könnten auch deren Kapazitäten schnell erschöpft sein. Und noch etwas kommt erschwerend hinzu: Die Tiere werden auf den Punkt hin gemästet und oft mindestens eine Woche im Voraus zum Abtransport angemeldet. Durch einen verzögerten Verkauf könnten viele Tiere über ihr Idealgewicht hinaus weiter wachsen, was mit Abzügen in der Bezahlung zu Buche schlägt.

Elmar Kolve unterscheidet zwischen Landwirten, deren Schweine wöchentlich von Westfleisch abgeholt werden, und solchen, die ihre Tiere jede Woche selbst zur Schlachtung fahren. In beiden Fällen sei Westfleisch bemüht, den Landwirten zu helfen. Je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger wird aber die Aufgabe.

Und mit jedem Tag, den die Schweine länger im Stall stehen und sich über das ideale Schlachtgewicht hinaus rund futtern, wird der drohende finanzielle Verlust größer. Dabei sei die Situation für die Betriebe ohnehin nicht einfach. Kolve nennt Zahlen: „Haben wir vor der Corona-Krise noch zwei Euro für das Kilo Schweinefleisch bekommen, sind es aktuell 1,60 Euro.“ Zu Beginn der Krise hätten sich außerdem viele Verbraucher gut eingedeckt, was den Absatz nun ins Stocken bringe. „Die Kühltruhen liegen voll“, weiß Kolve. Auch durch die Einschränkungen im Gastro-Gewerbe sei die Nachfrage deutlich zurückgegangen.

Damit sich die Situation für Kolve und seine Kollegen entspannt, wäre es wichtig, dass nicht noch mehr Schlachthöfe geschlossen werden und vor allem, dass Westfleisch möglichst bald den Betrieb wieder aufnehmen kann. „Wenn es nur 50 Prozent der Kapazität wären“, sagt Kolve. „Das würde uns schon helfen.“