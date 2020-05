Weil die Infektionszahlen wegen der Vorfälle im Unternehmen Westfleisch in die Höhe geschnellt waren, hatten die Gastwirte ihre Lokale am vergangenen Montag nicht öffnen dürfen. Sabine Haselhoff vom gleichnamigen Hotel-Restaurant kommentiert: „Das ist eine Katastrophe – vor allem auch für unsere Mitarbeiter.“ Diese hätten sich darauf eingestellt, dass der Betrieb am Montag wieder beginnt. Zum Glück habe man nicht wie ursprünglich geplant, größere Lebensmittel-Einkäufe getätigt, um sich damit auf die Öffnung vorzubereiten. „Anderenfalls hätten wir alles gekauft und die Lebensmittel wohl wegwerfen müssen“, sagt Sabine Haselhoff.

Die Gastwirtin hat wenig Hoffnung, dass es am kommenden Montag zu einer Öffnung des Restaurants kommt. „Das Ganze läuft völlig aus dem Ruder“, sagt sie mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis Coesfeld, die damit verbundenen Einschränkungen und die Vorfälle im Unternehmen Westfleisch. Sie zeigt sich wütend: „Wenn an anderer Stelle geschlammt wird, zahlen wir dafür.“

Sabine Haselhoff betont, dass es nicht einzusehen sei, dass außerhalb des Kreises Coesfeld, nur wenige Kilometer entfernt also, aktuell andere Bedingungen greifen. Sie hält es für willkürlich, wie die Grenzen gezogen würden. Aber die Gastwirtin macht auch deutlich, dass sie es ablehne, das Restaurant zu öffnen, falls dies mit einer erhöhten Infektionsgefahr verbunden sei.

Jetzt werde man abwarten und gucken, was passiert. „Wir könnten ab kommenden Montag von einem Tag auf den anderen öffnen. Wir haben ein wunderbares Team“, sagt Sabine Haselhoff.

Antje Neugebauer, Inhaberin eines Kosmetikinstituts in Lette, zeigt sich jetzt bereits skeptisch, ob sie am 18. Mai denn endgültig wieder eröffnen kann. Im Hinblick auf das aktuelle Infektionsgeschehen im Kreis Coesfeld kommentiert sie: „Das Stückchen, das wir uns erarbeitet haben, geht kaputt.“ Sie, ihre Familie und ihr Umfeld hätten sich an alle Regelungen gehalten, aber was nütze das, „wenn sich auf der anderen Seite jemand widersetze“, womit sie das Unternehmen Westfleisch meint. Die Solo-Selbständige hatte alles für ihre Wiedereröffnung am 11. Mai vorbereitet. „Die Termine standen bereits für diese Woche im Buch“, sagt sie und rechnet jetzt gleichzeitig damit, dass das städtische Ordnungsamt kontrolliert, dass die neuen Vorgaben auch wirklich eingehalten werden.

„Die neue Entwicklung des Infektionsgeschehens macht mich auch privat wieder ängstlich“, betont Antje Neugebauer. Sie baut auf das Verständnis ihrer Kunden, denen sie für diese Woche wieder absagen musste. Neue Termine wurden erst einmal nicht ausgemacht. „Die Kunden wissen ohnehin, dass mir die Hände gebunden sind“, sagt die Kosmetikerin.

Peter Heckmann vom gleichnamigen Modehaus in der Letter Straße zeigt sich enttäuscht, dass er sein Geschäft in Coesfeld vorerst nicht wieder komplett öffnen darf. „Das ist bitter, dass es nicht zu den erhofften Lockerungen kommt“, sagt er. Die Verkaufsfläche bleibt auf 800 Quadratmeter begrenzt. In seinem Modehaus in Haltern kann er seit Montag wieder die komplette Verkaufsfläche nutzen. Die Corona-Entwicklung in Coesfeld sieht der Geschäftsmann als „Multiplikator einer negativen Spirale“, die seit geraumer Zeit in Coesfeld greife. Im vergangenen Jahr hätten viele Einzelhändler durch die Belastungen angesichts der innerstädtischen Baustellen an Frequenz verloren. In diesem Jahr komme die Corona-Pandemie noch hinzu.

Die Begrenzung der Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter habe er als „reine Willkür“ empfunden. Es müsse eine „gerechte Struktur“ geben. Heckmann hofft auf baldige „Normalität“ in einem neuen Alltag. Irgendwann komme auch eine Zeit ohne Corona. Dann könne das Unternehmen Westfleisch vielleicht etwas dazu beitragen, die Situation der Einzelhändler in Coesfeld zu verbessern, schlägt Heckmann vor.