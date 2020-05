Rettungsanker für Sirksfelder Schule gesetzt

„Die Gefahr bestand, dass vieles von dem Engagement der vergangenen Jahre den Bach runtergeht“, sagt Johannes Warmbold, Vereinsvorsitzender der Sirksfelder Schule, die vor der Corona-Krise und nach dem Umbau „gerade auf einem guten Weg gewesen“ sei.

„Wir haben der lokalen Presse entnommen, dass die Sirksfelder Schule in eine Schieflage zu rutschen droht“, erklärt Johannes Evers, Vorsitzender der Bürgerstiftung beim Pressetermin am Mittwochmorgen. Im Stiftungsrat sei man sich dann schnell einig gewesen, „das Loch komplett zu stopfen“. Insgesamt kommen die Mittel aus zwei verschiedenen Töpfen: der Bürgerstiftung selbst und einer von ihr verwalteten Treuhandstiftung, deren Stifter zu Lebzeiten anonym bleiben möchten.

Mit bis zu 8000 Übernachtungen im Jahr steht das Selbstversorgerhaus in Sirksfeld eigentlich auf sicheren Füßen und trägt sich. Doch da die Lage mindestens bis zum Ende der Sommerferien unsicher bleibt, stand zu erwartendes finanzielles Defizit von rund 30 000 Euro. Weil nun aber Kosten eingespart werden konnten, die Corona-Hilfe des Landes in Anspruch genommen wurde, die Bücking’sche Jugendstiftung und schließlich auch die Bürgerstiftung eingesprungen sind, ist die Sirksfelder Schule nun „über den Berg“, wie alle Beteiligten unisono erklären. Und – was Maria Bücking besonders freut – auch Privatleute, die sich seit Jahren der Sirksfelder Schule verbunden fühlen, hätten Schecks geschickt. „Das ist ein schönes Zeichen der Anerkennung und Solidarität“, findet Thomas Bücking. „Das macht uns Mut.“