Busunternehmer hoffen auf den Herbst

Der Busfahrer sitzt abgeschottet von den Fahrgästen am Steuer. Rot-weiß-gestreiftes Flatterband markiert die Sperrbereiche. Die Fahrgäste steigen grundsätzlich nicht vorne beim Fahrer ein, sondern müssen den hinteren Eingang nutzen. Im Bus eine Fahrkarte zu erwerben, ist nicht möglich. „Wir kassieren aktuell nicht“, betont Birgit Pier. Die Fahrgäste müssten sich daher Fahrkarten über die App der Deutschen Bahn kaufen.

Die Schüler, die seit Anfang dieser Woche vermehrt den Schulbus nutzen, hätten ohnehin eine Jahreskarte und würden sich im Übrigen sehr diszipliniert verhalten, unterstreicht Birgit Pier. Aktuell sei das Schüleraufkommen nicht so hoch, weil nicht alle Schulklassen jeden Tag unterrichtet würden. Hinweistafeln geben den Schülern einen Leitfaden zum angemessenen Verhalten im Bus und auch außerhalb.

Der touristische Reiseverkehr sei angesichts der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie vollkommen lahmgelegt. „Bis zu den Sommerferien sind alle Reisen storniert“, sagt Heiner Pier. Möglicherweise seien im Sommer wieder Städtetouren oder andere Busreisen möglich. Aber das wisse aktuell noch niemand in der Branche.

„Wir versuchen, unsere Kunden auf den Herbst zu vertrösten. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer“, sagt Heiner Pier. Aber er hat auch festgestellt, dass die Verunsicherung gerade bei älteren Menschen groß sei. „Ich schätze diesen Personenkreis als besonders ängstlich ein“, kommentiert der Busunternehmer. Aber gerade Senioren könnten bei Buchungen spontaner reagieren, wenn das Verreisen wieder in halbwegs gewohntem Maße möglich sei. Ältere Menschen würden nicht mehr im Arbeitsleben stehen und seien daher nicht auf Urlaub angewiesen, um kurzfristig eine Reise buchen zu können.

Heiner Pier hat sein Personal zurückgefahren. Aber die Kapazitäten seien da, um den Reisebetrieb sofort wieder aufnehmen zu können, wenn grünes Licht gegeben werde.

Das kann auch Claus Buckting vom gleichnamigen Busreise-Unternehmen bestätigen. Er hat zwar seine Reisebusse vorübergehend abgemeldet, könnte sie aber spontan reaktivieren. Inzwischen ist er froh, dass der Linienverkehr wieder halbwegs normal laufe. Nur nachmittags sei er mit dem Schulbus nicht wie sonst unterwegs, weil der Nachmittagsunterricht an den Schulen aktuell entfalle. Claus Buckting geht davon aus, dass das Thema Corona die Gesellschaft langfristig beschäftigen wird. Deshalb plant er aktuell, den Bus im Fahrerbereich mit Scheiben aus Plexiglas auszustatten. Die Maßnahmen zum Infektionsschutz würden einen erhöhten Aufwand mit sich bringen. So würden die Busse täglich gründlich gereinigt und desinfiziert. Vor allem die Haltestangen habe man dabei im Blick. Auch daran werde man sich in Zukunft wohl im neu definierten Alltag gewöhnen müssen.