„Buddelgruppe“ für gemeinsame Ernte

Coesfeld (pd/jd). Während die Gruppe Coesfeld for Future weiter organisatorisch am Aufbau einer solidarischen Landwirtschaft arbeitet (wir berichteten), konnten viele Mitglieder und Interessierte nicht warten. Sie gründeten kurzerhand die „Buddelgruppe“ und bauen in diesem Jahr erstmals gemeinsam Gemüse, Obst und Kräuter an. Dafür bewirtschaften sie im Kleinen neben der Windmühle in Lette auf 1200 Quadratmetern einen gepachteten Acker. „Bei gutem Wetter haben wir in Kleinstgruppen und mit genügend Abstand unser Feld kaninchensicher eingezäunt und erste Pflanzen aus dem Gewächshaus geholt“, so Paul Königsmann. Zudem wurden Beete fachmännisch geplant und angelegt sowie etliche Tomatensorten, Salate, Zucchini und vieles mehr gesät, wie Sarah Albertz berichtet. „Jeder von uns bringt sich mit seinen Stärken und Interessen ein. Es gibt ein paar beidseitige Linkshänder, ein paar beidseitige Rechtshänder, aber alle zusammen ergeben ein dynamisches, effektives und harmonisches Team.“

Von Allgemeine Zeitung