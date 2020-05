Zwischen Händewaschen und Spielen

Zwei Betreuungssettings, so heißen die Gruppen jetzt, gab es bislang im Jakobi-Kindergarten. „17 Kinder in der Notfallbetreuung waren dort. Jetzt, mit den Vorschulkindern, die nach und nach wieder zu uns kommen bis Ende Mai, gibt es ein drittes Setting. Zehn bis zwölf Kinder gibt es dann pro Gruppe, wobei nicht immer alle gleichzeitig da sind.“ Denn die Eltern in systemrelevanten Berufen haben nur dann Anspruch auf Betreuung ihrer Kinder, wenn sie auch wirklich arbeiten. Aktuell brauchen sie dazu sogar eine unterschriebene Bestätigung des Arbeitgebers über jede Schicht, wie Elternratsvorsitzender Marcus Müthing berichtet. Er und seine Frau arbeiten in systemrelevanten Berufen, seine Tochter geht dienstags und donnerstags in die Kita. „Ich mache mir da keine Sorgen. Andere Eltern hingegen schon. Einige möchten auch nicht den anderen Eltern, die die Notfallbetreuung vielleicht dringender brauchen, den Platz nehmen“, beschreibt er den solidarischen Gedanken.

Grundsätzlich hält er die Vorgehensweise in den vergangenen Wochen für richtig. „Aber es wird wieder Zeit. Die Kinder bekommen allmählich einen Lagerkoller und brauchen Input.“ Für seine Tochter sind die neuen Verhältnisse in der Kita kein Problem. „Für sie ist es eher ein großes Erlebnis. Sie freut sich über neue Freundschaften, weil sie durch die veränderte Gruppenkonstellation mit anderen Kindern spielt.“ Sie sei im Vorschulalter, besucht damit ab Ende Mai die Kita wieder regelmäßig, so Marcus Müthing, der sein Kind, wie alle anderen Eltern auch, am Eingang zur Kita abgeben muss. Denn es herrscht Betretungsverbot, wie Leiterin Rita König erklärt. „Außerdem haben wir im Haus und draußen Zäune, damit sich die einzelnen Gruppen nicht begegnen. Das ist jetzt ein völlig anderes Leben.“ Man sei eigentlich wie eine Familie. „Aber jetzt können wir die Kinder nicht mehr in den Arm nehmen. Stattdessen schenken wir uns ein Lächeln. Daran mussten wir uns alle auch erstmal gewöhnen.“

Mit den aktuellen Gruppengrößen lägen sie bei 50 bis 60 Prozent der Originalgröße, so Rita König. „Damit sind wir an den gesetzlich erlaubten Grenzen. Wenn alle Eltern aus systemrelevanten Berufen ihren Anspruch bei uns geltend machen würden, könnten wir dem nicht mehr nachkommen und bräuchten eine Ausnahmegenehmigung des Landesjugendamtes.“ Aber das bliebe abzuwarten, ebenso wie die weitere Entwicklung. „Es ist noch völlig offen, was mit den anderen Kindern ist. Da schauen wir von Woche zu Woche.“ So sieht das auch Waltraud Ekrod, die als Verbundleiterin in der Lamberti-Gemeinde auch für die Kitas St. Lamberti, Maria Frieden und Liebfrauen verantwortlich ist. „Wir halten die Eltern stets auf dem Laufenden und auch unter den Leitungen kommunizieren wir regelmäßig. Die Vorgaben des Ministeriums sind ja einheitlich und helfen uns sehr.“ Auch wenn diese noch keine langfristig gesicherte Perspektive bis zu den Sommerferien bieten.

Die nächsten Schritte halte sie aber für richtig. „Die Vorschulkinder brauchen ihren Abschied von der Kita und den Erzieherinnen und sollen die letzten Wochen bis zur Einschulung noch so gut wie möglich nutzen können.“

Gabriele Hürländer, Verbundleiterin der Kitas der Anna-Katharina-Gemeinde, ergänzt: „In der Betreuung selbst läuft es gut, denn wir haben ja jetzt einen ganz anderen Schlüssel von Erzieherinnen und Kindern.“ Auch bei ihnen nehmen die Hygieneregeln einen großen Teil der Arbeit ein. „Wir wollen den Kindern diese natürlich bewusst machen und spielerisch vermitteln.“ Prinzipiell seien viele Eltern aber an einem Punkt, wo sie sehr belastet sind. „Da würden wir ja wirklich gerne helfen, dürfen aber nicht. Das ist auch wiederum für uns sehr belastend.“