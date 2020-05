Von Atze Schröder die Frisur geklaut

Der niedliche Fratz hat große Kulleraugen, eine Stupsnase mit weißem Farbklecks, einen Mund, der aussieht, als würde er immer lächeln und spitz hochstehende Ohren, ein bisschen wie die von Fledermäusen.

„Juvio“, sein vierbeiniger Kumpel, scheint sogar extra beim Hairstylisten gewesen zu sein. Aber Moment mal! Diese Frisur kennen wir doch aus der deutschen Fernseh-Comedy. Na klar! Die akkurate Minipli-Dauerwelle ist bei Atze Schröder geklaut. Atze hat das Patent auf diesen modischen Schnickschnack, der Proll aus Essen-Kray ist der Urheber. Hat „Juvio“ den Schröder-Look billig kopiert? „Vielleicht“, meint Schmülling lachend und springt „Juvio“ zur Seite:, „Alpakas haben auch gekräuselte Haare.“

Wer, wie, was? Alpakas? „Juvio“ sieht doch aus wie ein Lama – genauso „Mojito“, Chef der Dreierbande. Alpakas? Da war doch was! „Der Unterschied ist schnell erklärt“, teilt Schmülling mit, „Lamas haben eine Schulterhöhe von 120 Zentimetern, Alpakas kommen lediglich auf 90 und sind mit einem Gewicht von etwa 60 Kilogramm deutlich leichter als Lamas, die bis zu 130 Kilo auf die Waage bringen.“ Lamas, fügt er hinzu, seien zudem gröber und auch eckiger als die vergleichsweise zierlichen Alpakas. Aha! Wieder was dazu gelernt. „Biologisch werden beide den Kamelen zugeordnet.“ Und wo, bitteschön, ist der Höcker? Nicht verzagen, Schmülling fragen. „Den haben weder die Alpakas noch die Lamas. Der fehlt“, antwortet der Experte, der bestens Bescheid weiß.

„Mojito“ ist fünf und „Juvio“ drei Jahre alt. Sie kommen vom Niederrhein, aus Hamminkeln im Kreis Wesel. „Bobby“ stammt aus Niedersachsen. Er ist ein „Nordlicht“ und hat in der Gemeinde Emstek, nahe bei Cloppenburg, das Licht der Welt erblickt. „Die beiden Älteren sind jetzt vier Wochen bei uns und ‘Bobby’ drei“, berichtet Andreas Schmülling, der mit Gattin Pia Gerhard-Schmülling das Hobby teilt, „wir sind Alpaka-Fans.“

Am Coesfelder Berg, wo die Kuscheltiere ein neues Zuhause gefunden haben, sind sie längst die Attraktion schlechthin. „Jeder, der sie sieht, hält an und schaut ihnen zu“, staunt Schmülling, „sie haben die Ruhe weg.“

Die neuen Bewohner sind lieb und freundlich. Beim Fotoshooting erfüllen sie bereitwillig jeden Wunsch. Auch als eine Horde Jogger über die Straße trampelt, bleiben sie cool und machen keinen Terz wie einige hundert Meter weiter die weißen Zwergspitze, die jeden Läufer, der ihren Hof passiert, am liebsten zu Dosenfutter verarbeiten würden. Alpakas sind da besser erzogen.