Geringster Anstieg seit Ende April

Kreis Coesfeld/Gescher (fw). Gute Nachrichten hält das Gesundheitsamts des Kreises Coesfeld am Samstag parat: In den vergangenen 24 Stunden ist die Zahl der Corona-Infizierten nur um eine Person auf 835 gestiegen – das ist der geringste Anstieg seit dem 29. April. Erhöht hat sich Anzahl in Coesfeld um einen Fall auf nunmehr 218 Covid 19-Erkrankte, von denen 138 als noch infiziert gelten. In Rosendahl werden 109 Personen (90 aktiv) in der Statistik geführt, nachdem der Kreis am Freitag noch 110 genannt hatte. In Billerbeck liegt der Wert unverändert bei 50. Wie am Vortag gelten im Kreis Coesfeld zurzeit 475 Menschen wieder als gesundet, die Zahl der an Covid 19 verstorbenen Personen liegt seit zwei Wochen unverändert bei 20.

Von Frank Wittenberg