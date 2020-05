Erzählen Sie uns Ihre Tier-Geschichte

COESFELD (ude). Freunde – das müssen nicht Zweibeiner mit dem aufrechten Gang sein. Viele Menschen haben in ihrem Leben tierische Freunde gefunden – einen treuen Hund, eine Schmusekatze, einen plappernden Papagei oder – wie die Coesfelder Pia Gerhard-Schmülling und Andreas Schmülling – flauschige Alpakas. Mit der Alpaka-Geschichte haben wir am Wochenende eine Serie in unserer Zeitung gestartet, die unter dem Thema „Mein tierischer Freund“ in den nächsten Wochen läuft. Wenn Sie auch ein Tier haben, mit dem Sie eine lange oder besondere Beziehung verbindet oder mit dem Sie etwas erleben, das Sie zusammenschweißt, melden Sie sich bei uns und erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Wichtig ist, dass Sie im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung wohnen (Coesfeld, Billerbeck, Gescher, Rosendahl, Darup). Melden Sie sich unter coesfeld@azonline.de oder Tel. 02541-921-151 (Montag bis Freitag von 9.30 bis 16 Uhr). Die Geschichte über die Alpakas findet sich auch online: www.azonline.de/lokales/coesfeld.

Von Ulrike Deusch