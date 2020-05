Coesfeld. Die Firma Westfleisch wird den Betrieb am Standort in Coesfeld am heutigen Montag noch nicht wiederaufnehmen. Eine Entscheidung, wie es weitergeht, soll voraussichtlich morgen getroffen werden, teilte Kreissprecher Christoph Hüsing am Sonntagabend mit.

Von Allgemeine Zeitung