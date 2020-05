Ab Mittwoch wieder Schlachtungen

Coesfeld (ds). Acht weitere Mitarbeiter bei Westfleisch sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte der Kreis Coesfeld Montagabend auf Nachfrage mit. Insgesamt haben sich damit jetzt 279 Beschäftigte angesteckt. Der Betrieb im Schlacht- und Zerlegebetrieb soll Dienstag wieder anlaufen – aber nur mit negativ getesteten Mitarbeitern, heißt es von Seiten des Unternehmens. Zunächst findet ein Testlauf ohne Tiere statt, um die Mitarbeiter in das erneuerte Hygienekonzept einzuweisen. Am Mittwoch sollen dann die ersten 1500 Schweine geschlachtet werden. In den folgenden Tagen soll der Betrieb schrittweise weiter hochgefahren werden. „Begleitet werden die Schritte durch Vertreter der Stadt, des Gesundheitsamtes, des Veterinäramtes und des Arbeitsschutzes“, informiert Bürgermeister Heinz Öhmann. Er zeigt sich zufrieden, dass alle zusätzlichen Anforderungen der Behörden in Bezug auf Betrieb, Fahrten und Wohnen umgesetzt werden. In der Stadt Coesfeld ist die Zahl der mit dem Corona-Virus Infizierten insgesamt mit 218 gleich geblieben. 131 davon sind noch erkrankt, 75 bereits gesundet, zwölf verstorben. | Kreis Coesfeld

Von Detlef Scherle