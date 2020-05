„Gästen sicheres Gefühl vermitteln“

Gestern durfte die Gastronomie in Coesfeld wieder öffnen und die ersten Gäste nutzten direkt die Möglichkeiten. So wie Irmi Mester, die es sich unter den großen Sonnensegeln des Centrals gut gehen ließ. Sie arbeitet zwar auch in der Küche des Centrals, hat ihren ersten Einsatz aber erst am Wochenende. „Man lechzt doch danach, dass es losgeht. Vorher war man oft alleine, jetzt trifft man wieder Leute, die man kennt.“ So geht es auch Karin und Günter Stange am mindestens 1,50 Meter entfernten Nachbartisch. „Zuhause sieht man immer die gleichen Blumen“, so Günter Stange. „Man muss auch mal wieder raus.“

Im Central werden mit den neuen Regeln nur rund ein Drittel der Tische besetzt werden können, berichtet Christian Aupers. „Die Öffnung ist schon mit einem großen Verwaltungsaufwand verbunden. Die Gäste müssen sich auf Zetteln registrieren und ihren Namen und ihre Adresse hinterlassen. Es darf bei uns immer nur einer auf der Toilette sein, es gibt kein Buffet mehr und wir arbeiten in zwei Schichten.“ Die Zettel mit den Daten der Gäste werden vier Wochen verwahrt und anschließend vernichtet. Datenschutz.

Dies steht den beiden Restaurants „10 Hours“ und „180 Degrees“ noch bevor. Ersteres öffnet Mittwoch ab 17 Uhr, zweiteres Donnerstag ab 17 Uhr, wie Daniela Tenbrinck, Restaurantleiterin des 10 Hours, erzählt. „Wir haben die letzte Woche noch genutzt, um eine neue Speisekarte für die Wiedereröffnung zu erstellen.“ Nur 50 Prozent der Tische können bei ihnen besetzt werden. „Sofern die Gäste auch kommen. Wir sind gespannt. Manche können es kaum erwarten, andere sind da noch vorsichtig. Wir bitten auf jeden Fall um Voranmeldung.“ So laufe kein Gast Gefahr, wieder umdrehen zu müssen, wenn alle Tische belegt sind. „Und für die, die sich noch nicht trauen, bieten wir auch weiterhin unseren Abholservice an.“

Das ist beim Restaurant Freiberger ebenfalls weiter möglich, sagt Barbara Freiberger. „Gerade ältere Menschen haben sich schon bei uns gemeldet und nachgefragt. Das ist kein Problem.“ Auch bei ihnen sind die Tische weit auseinander gezogen, die Speisekarten sind abwischbar, Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. „Wir starten am Mittwoch um 18 Uhr und hoffen natürlich auf gutes Wetter. Viele möchten ja auch wieder draußen sitzen und die Sonne genießen.“ Sie bittet auch um Voranmeldung.

Die Kaffeemühle startet am heutigen Dienstag ab 16 Uhr, die Desinfektionsmittelspender sind schon aufgebaut. „Wir fangen jetzt langsam wieder an und bereiten alles vor“, sagt Inhaber Wolfgang Flüchter. „Den Dienstag haben wir zum Üben und Mittwoch können wir vor dem Feiertag dann noch nachjustieren“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Ihm sei vor allem eines wichtig. „Wir wollen unseren Gästen gleich vom ersten Tag an ein sicheres Gefühl vermitteln. Deshalb starten wir mit Ruhe und Bedacht.“