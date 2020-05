Durchbruch an der Süringstraße

Die Abrissarbeiten am ehemaligen Möbelhaus Hageböck und dem Westfälischen Hof schreiten zügig voran. Seit gestern herrscht freie Sicht von der Süring- zur Kapuzinerstraße. Die Bagger haben sich bereits komplett durch den rechten Gebäudeteil des „Weißen Riesen“ „gefressen“. Bei der „Zahnlücke“ soll es nicht bleiben. In den nächsten Tagen geht es der ehemaligen Gaststätte und dem Rest des Möbelhaus-Altbaus an den Kragen. Nur der Klinkerbau ganz links mit dem Alfa-Lebensmittelgeschäft im Erdgeschoss bleibt stehen. Wie berichtet, wird mit dem Abriss Platz geschaffen für das Neubauprojekt „Lindencarrée“ mit vier neuen Ladenlokalen und 40 Wohnungen. Foto: Detlef Scherle