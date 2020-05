Coesfeld. Nachdem Unbekannte in der Nacht zum Dienstag die Scheibe eines Rolltors eingeschlagen haben, gelangten sie in eine Lagerhalle im Gewerbegebiet Dreischkamp. Wie die Polizei mitteilt, stahlen sie Bargeld, Kettensägen, Rotationslaser und Motorflex sowie ein Kombigerät. Hinweise unter Tel. 140 an die Polizei.

Von Allgemeine Zeitung