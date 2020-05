Heute zur Blutspende in Lette

Lette. Blut ist in diesen Tagen besonders wichtig und deshalb hofft das Deutsche Rote Kreuz heute von 16.30 bis 20.30 Uhr auf zahlreiche Spender in der Kardinal-von-Galen-Schule in Lette. Blutspender benötigen eine Mund-Nase-Bedeckung. Falls keine vorhanden ist, erhalten sie vor Ort eine Maske. Anstatt Verpflegung vor Ort gibt es ein Lunchpaket zum Mitnehmen.