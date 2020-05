Fünf Neuinfizierte – drei von Westfleisch

Coesfeld (ds). Seit dem Wochenende ist die Zahl der Corona-Infizierten in der Stadt Coesfeld nicht mehr gestiegen. Am Mittwoch wurde der „gute Lauf“ aber erstmal unterbrochen: Gleich fünf Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt für die Kreisstadt. Drei davon entfallen auf erkrankte Westfleisch-Mitarbeiter. Sie sind in einem zweiten Durchgang positiv getestet worden. Aktuell sind nun insgesamt 283 Westfleisch-Mitarbeiter erkrankt, bei 757 Personen konnte das Virus nicht nachgewiesen werden. Da in Coesfeld Mittwoch fünf Menschen gesund gemeldet wurden, erhöhte sich die Gesamtzahl der akut Erkrankten durch die neuen Fälle nicht. Sie blieb bei 126. Seit Beginn der Pandemie erkrankten in Coesfeld 218 Personen. 85 sind wieder gesund. Zwölf verstarben. | Kreis Coesfeld

Von Detlef Scherle