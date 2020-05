Coesfeld. Sanft gluckert das Wasser der Umflut an diesem sonnigen Maimorgen über die neue Fischtreppe am Südwall. Seit Monaten ist sie fertig und schön wäre es, dort am Wasserlauf entlang zu spazieren und sich zu setzen – aber vom geplanten Park am ehemaligen Normannwehr ist noch nichts zu sehen. Brach liegt die Böschung, ein großer Zaun sperrt den Bereich ab.

Von Ulrike Deusch