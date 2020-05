Stahlbetonbehälter für Umwelt und Klima

Was zunächst in drei Bauabschnitten geplant war, entsteht auf dem 35 000 Quadratmeter großen Grunstück auf dem Gelände der ehemaligen Freiherr-vom-Stein-Kaserne derzeit in einem Zug: Zwei Produktionshallen mit insgesamt 4000 Quadratmetern Fläche sowie eine moderne Mischanlage werden gebaut.

Die Erweiterung war notwendig geworden, weil das Werk im wenige Kilometer entfernten Nottuln, in dem Mall seit 2006 produziert und aktuell 80 Mitarbeiter beschäftigt, seine Kapazitätsgrenzen erreicht hat. Für den neuen Standort plant Mall einen Jahresumsatz von 15 bis 20 Millionen Euro. Den sollen 60 bis 70 Mitarbeiter erwirtschaften. Das Werk Coesfeld dient dem Ausbau der Marktpräsenz in NRW und im angrenzenden Ausland sowie der Sicherung der Wachstumsstrategie, teilt die Mall-Gruppe mit. Und weil die Aussichten positiv sind, soll auch die für das 25 000 Quadratmeter große Nachbargrundstück bestehende Kaufoption kurzfristig realisiert werden.