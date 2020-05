Neue Fälle in Coesfeld, Rosendahl und Gescher

Auch in Gescher ist am Donnerstag eine Neuinfektion gemeldet worden, so dass dort aktuell 17 Personen an Covid 19 erkrankt sind. 53 Fälle sind seit dem Ausbruch der Pandemie insgesamt in der Glockenstadt gezählt worden. Im Kreis Borken hat sich die Gesamtzahl am Donnerstag um 16 auf 1020 erhöht, von denen 134 (Vortrag 123) aktuell erkrankt sind. Den größten Anstieg musste die Stadt Gronau um sieben Fälle registrieren.