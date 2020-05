Fünf Autoaufbrüche in einer Nacht

Coesfeld. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in der Coesfelder Innenstadt insgesamt fünf Autos aufgebrochen und daraus eine Geldbörse, drei FC-Bayern-München-Trikots und Werkzeug gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, standen die Autos auf den Parkplätzen Mittelstraße, Hansestraße, Davidstraße, Walkenbrückenstraße und im Krankenhaus-Parkhaus. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.