Kreis Coesfeld/Gescher (fw). Drei neue Corona-Fälle sind am Samstag registriert worden - nach zehn am Freitag und vier am Donnerstag. Eine der drei Neuinfektionen gab es nach Angaben des Kreises in Coesfeld, wo sich die Gesamtzahl nun auf 227 erhöht hat. 130 von ihnen sind akut erkrankt, 85 gelten als gesundet. Zwölf Coesfelder sind bislang an den Folgen der Erkrankung verstorben.

Von Frank Wittenberg