Sporthalle statt Gymnastikraum

Coesfeld. Schritt für Schritt kehrt wieder sportliches Leben ein in der DJK Eintracht Coesfeld – VBRS. „Ab Montag starten wir stufenweise mit unserem mobile-Kursangebot im Fitness- und Gesundheitsbereich“, freut sich Vorsitzender Heinz Rengshausen. Um die nötigen Sicherheitsabstände zu wahren, finden die Kurse ab sofort in der DJK-Sporthalle an der Dieselstraße statt, nicht mehr im Gymnastikraum des mobiles. „In der Halle steht uns ein komplettes Tennisfeld zur Verfügung.“ Nur die Kurse für Risikopatienten, zum Beispiel der Lungensport, die Diabetiker-Gruppe oder die Parkinson-Gruppen starten noch nicht.

Von Jessica Demmer