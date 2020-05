Nur zwei neue Infektionen

Kreis Coesfeld. Leicht gestiegen ist am Wochenende die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus im Kreis Coesfeld und liegt damit bei 858 Fällen gegenüber dem Stand von 856 Fällen am Freitag. Es ist seither eine Person aus Nottuln hinzugekommen, die bei Westfleisch beschäftigt ist. Eine weitere Person aus Olfen wurde positiv gemeldet, ohne Bezug zum fleischverarbeitenden Betrieb in Coesfeld. Zugleich wurde in der Statistik heute eine Person abgezogen, die am gestrigen Samstag irrtümlich der Stadt und dem Kreis Coesfeld zugeordnet worden war. Der tatsächliche Wohnort liegt in einem Nachbarkreis.

Von Allgemeine Zeitung