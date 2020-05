Turnhallen wieder offen

Coesfeld. Die Coesfelder Turnhallen sind seit Montag wieder für den Vereinssport geöffnet, allerdings nur für „kontaktfreie“ Sporteinheiten: Ballspiele und viele Mannschaftssportarten sind noch nicht wieder gestattet. Was geht, darüber haben sich die Vereine Gedanken gemacht. Sie informieren ihre Mitglieder über die Hygiene- und Abstandsauflagen nach der Coronaschutzverordnung. „Der Kraftraum im Schulzentrum, die Turnhalle an der ehemaligen Jakobischule und der Gymnastikraum in der Martin-Luther-Schule bleiben geschlossen“, informiert Dorothee Heitz, Leiterin des Fachbereichs Jugend, Familie, Bildung, Freizeit. Sie ergänzt: „Auch die Skateanlage am Bahnweg bleibt noch gesperrt. Und Sportkurse im Coebad können erst wieder starten, wenn das Bad öffnet.“

Von Allgemeine Zeitung