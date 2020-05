Freie Wähler holen Champion ins Team

Was ist ihre Motivation, nach erfolgreichen Jahren im Profi-Sport – zweimal gewann sie mit ihrem Verein Buducnost Podgorica (Montenegro) die Champions-League (2012 und 2015) und 2007 holte sie mit der Nationalmannschaft „Bronze“ bei der WM in Frankreich – in die Kommunalpolitik einzusteigen? „Als Sportlerin bin ich immer motiviert“, lacht sie, lässt sich auf AZ-Nachbohren dann aber auch noch entlocken, dass sie sich vor allem für die Bürger in Lette stark machen wolle. Und nicht zuletzt landwirtschaftliche Expertise will die Agrarbetriebswirtin, die ihren eigenen Hof leitet, im Stadtrat einbringen. Warum in einer kleinen Wählergemeinschaft und nicht in einer größeren Partei? „Das finde ich spannend.“ Die Nähe zum Bürger sei für sie da entscheidend.

Noch eine zweite Überraschung gibt es an dem Abend. Peter Sokol, der bisher für die Familienpartei im Rat sitzt und mit Goerke eine Fraktion bildet, kandidiert diesmal für „Aktiv für Coesfeld“ und nicht mehr für die Familienpartei. Mit Platz 2 haben ihm die „Freien Wähler“ den roten Teppich ausgerollt. Wie er auf Nachfrage erklärt, ist er inzwischen aus der Familienpartei ausgetreten. Zuvor gehörte er im Rahmen einer Doppelmitgliedschaft schon längere Zeit der Wählergemeinschaft an. „Mein Herz schlägt für die kommunale Politik“, sagt er – „dafür will ich mich mehr einsetzen“.

Alle Kandidaten werden von den 15 Anwesenden einstimmig gewählt. Jetzt geht es an die Wahlkampfvorbereitung unter Corona-Bedingungen. „Wir haben schon mit Videoclips auf Facebook begonnen. Das wollen wir fortsetzen“, kündigt Schneider an. | Kommentar