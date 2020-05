Nur noch 28 Coesfelder erkrankt

Coesfeld (ds). Zwei neue Covid-19-Infektionen meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch für Coesfeld. Es handelt sich um Westfleisch-Beschäftigte. Die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn nachweislich Infizierten in der Kreisstadt steigt damit auf 229. Allerdings sind davon nur noch 28 Personen erkrankt. 189, 20 mehr als am Dienstag, gelten nach Mitteilung des Kreises Coesfeld als gesundet. Zwölf Coesfelder sind bislang an Corona verstorben.

Von Detlef Scherle