„Jetzt können wir richtig loslegen“

Was bringt den Diplom-Ingenieur und Geschäftsführer der Hupfer Metallwerke dazu, sich ein solches Projekt zusätzlich auf die Schultern zu packen? Allen voran nennt Schumacher eine „tiefe emotionale Verbindung“ zum Valkenhof, der jahrzehntelang geschätzte Adresse für Gastfreundschaft und Geselligkeit war. Schumacher: „Ich finde das Gebäude einfach toll. Außerdem haben wir dort viele wunderbare Abende erlebt.“ Entsprechend groß war das Bedauern nicht nur bei ihm, als sich 2018 die Türen des Valkenhofs schlossen. Zukunft damals ungewiss. „Es war niemand in Sicht, der die Gastronomie weiterführen würde. Das fanden wir schade und haben daher nach reiflicher Überlegung beschlossen, den Valkenhof und die Mühlenschänke mit dem Ziel zu erwerben, aus diesen beiden Denkmälern etwas Nachhaltiges und Spannendes mit gastronomischem Schwerpunkt zur Bereicherung von Coesfeld, dessen Umgebung und Bevölkerung zu entwickeln.“ Und weiter: „Zudem sind wir mit dem Unternehmenszweck und den Produkten der Firma Hupfer an dem, was wir vorhaben, viel näher dran, als die meisten wissen.“ Hupfer plant und produziert unter anderem maßgeschneiderte Konzepte für professionelle Küchen-Logistik.

Dass die Gastronomie durch Corona aktuell eine schwere Prüfung erlebt, schreckt den Unternehmer nicht. „Der Valkenhof blickt seit 1595 und die Mühlenschänke seit 1803 auf ihre jeweilige Geschichte zurück. Beide haben viele, deutlich stärker herausfordernde Umfelder als die der aktuellen Zeit überstanden, das ist doch eine gute Motivation für uns, oder nicht? Wir haben keine Bedenken, dass die aktuelle Infektionslage dazu führt, dass die Coesfelder und ihre Freunde nie wieder Gastlichkeit genießen möchten. Und natürlich sind eine ordentliche Portion Idealismus, Zuversicht, Begeisterung und ein richtig gutes Team mit dabei.“

Zurückhaltung zeigt Schumacher indes, als es darum geht, über Geld zu sprechen. Eine Gesamtinvestitionssumme nennt er ebenso wenig wie Kaufpreise für die Immobilien. Für die Mühlenschänke, die sich zuletzt im Eigentum der Stadt Coesfeld befand, habe er „exakt den Gutachtenwert“ gezahlt. Beigeordneter Thomas Backes (Stadt Coesfeld) gibt sich bei Fragen zum Kaufpreis ebenfalls zugeknöpft. Er verweist auf Vertraulichkeit und führt aus, dass Basis für den Verkehrswert ein Wertgutachten war, das bereits 2018 von dem Sachverständigenbüro Drees aus Münster erstellt wurde. „Die Veräußerung erfolgte zum vollen Gutachtenwert, der von Wertbasis 2018 auf den Verkaufszeitpunkt fortgeschrieben wurde“, so Backes. Der Parkplatz am Hotel zur Mühle und der Mühlenplatz seien auf der Grundlage Bodenrichtwert an Helmut Schumacher veräußert worden, wobei beim Mühlenplatz wegen der eingeschränkten Bebaubarkeit und weiteren Mitnutzung durch Nachbarschaft und Abwasserwerk (Zugang zur Wehranlage) ein Abschlag erfolgte.

Der Parkplatz werde nach Auskunft des neuen Eigentümers als Privatparkplatz „Altstadt“ ausgewiesen, stehe aber bis auf Weiteres auf eigene Gefahr und widerruflich der Öffentlichkeit zur Verfügung.