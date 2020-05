Geduldsprobe für Wohnmobilisten

Coesfeld. Das Hinweisschild haben sie ernst genommen. Doch von einem Besuch in Coesfeld will sich das ältere Paar aus dem Vogtlandkreis dann doch nicht abhalten lassen. Also das Wohnmobil vor dem noch gesperrten Stellplatz an der Osterwicker Straße geparkt, die Fahrräder runtergenommen und aufgesattelt. So dürfte es auch in den kommenden Tagen noch Campern ergehen, denn der Wohnmobilstellplatz muss bis auf Weiteres noch geschlossen bleiben.

Von Florian Schütte