Ohne Prozession, aber mit viel Geist

Coesfeld. Auch Pfingsten wird in diesem Jahr irgendwie anders sein. Keine Kirmes, keine Kreuztracht. Gottesdienste finden zwar wieder statt und trotzdem: Die Prozession, die in Coesfeld gerade an Pfingsten Tradition hat, muss ausfallen. „Wir wollen aber auch 2020 ein Angebot schaffen, das Pfingsten lebendig macht“, erklärt Pastoralassistent und Diakon Christian Fechtenkötter von St. Lamberti. Das Seelsorge-Team hat deshalb ein Alternativangebot entwickelt, das an unterschiedlichen Stationen Pfingsten und den Heiligen Geist in den Blick nimmt. Was Pfingsten bedeuten kann, kann jeder in St. Lamberti, in St. Jakobi, in der Großen Kapelle, in der Schmiede (dem Büro der Pastoralreferenten) und in der Evangelischen Kirche am Markt vor Ort entdecken. „Wir freuen uns, dass wir in dieser besonderen Situation gemeinsam mit der evangelischen Gemeinde das Pfingstwochenende gestalten und viele unterschiedliche Perspektiven möglich machen können“, berichtet Christiane Mussinghoff, Pastoralreferentin in St. Lamberti.

Von Allgemeine Zeitung