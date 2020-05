„Tristesse in diesen Zeiten auflockern“

Coesfeld. Schöne Aufmunterung in Corona-Zeiten: Mit Instrument und Mundschutz bewaffnet haben die Mitglieder der Stadtkapelle das St.-Katharinen- und St.-Laurentius-Stift besucht und die Bewohner mit einem Fensterkonzert erfreut. „Wir wollten die Tristesse der älteren Menschen in dieser Zeit ein wenig auflockern und waren schon im Vorfeld bei den Leitungen der beiden Seniorenheime auf reges Interesse gestoßen, wollten aber natürlich niemanden mit unserer Aktion gefährden. Nach den Ereignissen der letzten Wochen waren wir dann froh, schließlich die endgültige Genehmigung des Ordnungsamtes zu bekommen“, so Vorsitzender Markus Müller.