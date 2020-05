Restaurieren von Alpha bis Omega

„Im Grunde gibt es in der Jesuitenbibliothek drei Gruppen von Büchern“, erklärt Wachsmann. Bei der ersten handele es sich vor allem um an sich intakte Werke, die jedoch falsch etikettiert wurden. „Der Kleber der Etiketten greift den Buchrücken an“, erläutert der Hüter der alten Schriften, der sich um den Erhalt der Jesuitenbibliothek kümmert. Ergo müssen die Etiketten vorsichtig abgelöst und ersetzt werden, was die Stadt Coesfeld bezahlt.

Hierzu war Eva Hergesell über Wochen in der Jesuitenbibliothek beschäftigt. Ein ganzer Müllsack mit abgelösten Schildern und Tesafilmstreifen liegt zu ihren Füßen. Damit man die Bücher später zuordnen kann, legt sie einen neuen Streifen mit der Nummer hinein. „Am Ende erhält jedes Buch ein neues Etikett mit einem säurefreien Kleber“, erklärt die Restauratorin für Schriftgut, Buch und Grafik. Zum vorsichtigen Ablösen der Schilder vom Buchrücken hat sie drei Varianten ausprobiert. Bei der ersten mechanischen bemüht sie einen Heidemann-Spatel aus dem zahnmedizinischen Bereich. „Das geht relativ gut und einfach bei Buchrücken aus Gewebe. Bei der zweiten Variante kommt ein Heiz-Spatel zum Einsatz, um „den Klebstoff vorsichtig mit Hitze anzulösen und abzuziehen“, beschreibt Eva Hergesell die Vorgehensweise. „Damit komme ich aber nicht richtig in die Rundungen und darf auch nicht zu viel Druck ausüben, sonst zieht der Klebstoff ein.“ Die dritte Methode, bei der eine kleine Heißluftpistole verwendet wird, hat sich als am wirkungsvollsten herausgestellt. „Die ist nicht ganz so heiß“, erläutert die Expertin. Die Kleberückstände löst sie dann mit einem Radiermittel ab. Rund 800 Bücher hat sie auf diese Weise bereits bearbeitet.

Die zweite Gruppe umfasst laut Ludger Wachsmann Bücher, bei denen „kleine Reparaturen fällig werden“. 18 Exemplare wurden bereits nach Münster zur Restaurierung geschickt.

Und schließlich gibt es die dritte Gruppe der älteren Bücher mit großen Schäden, zu denen seinerzeit auch das Missale gehörte (wir berichteten). Und eben auch jenes griechisch-lateinische Wörterbuch. „Das ist ein Buch, das europäische Geschichte dokumentiert“, lobt Wachsmann das Werk des niederländischen Humanisten Adriaen de Jonghe (siehe Infokasten).

Nun soll das Wörterbuch, wie bereits das Missale vor anderthalb Jahren, restauriert werden – buchstäblich von Alpha bis Omega. Und wer weiß, vielleicht weiß man anschließend auch, wie viele Seiten dieses uralte Werk nun tatsächlich umfasst.