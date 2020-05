Ökumenische Aktion zu Pfingsten

Coesfeld. Statt Prozession: St. Lamberti und die Ev. Gemeinde laden zu Pfingsten zu einem ökumenischen Rundgang ein, bei dem es viel zu entdecken gibt. „Geistreiches“ und Inspirierendes zum Wirken des Heiligen Geistes findet sich von Samstag bis Montag ganztägig in St. Lamberti, St. Jakobi, der Großen Kapelle (besonders für Familien mit Kindern), der „Schmiede“ und in der Evangelischen Kirche (dort nur Sa. von 10 bis 13 Uhr, So. und Mo. von 11 bis 15 Uhr). Rote Würfel weisen den Weg zu den einzelnen Aktionsorten.

Von Allgemeine Zeitung