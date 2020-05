Pfingstival auf der Bühne

Coesfeld. Frischen Wind will sich die Gemeinde Anna Katharina am Pfingstfest um die Nase wehen lassen. Das ist in Corona-Zeiten angebracht, denn Versammlungen sind draußen sicherer als in geschlossenen Räumen. In Open-Air-Gottesdiensten feiert die Gemeinde Pfingsten und erinnert an die Geistsendung der Jünger. Auf der Freilichtbühne in Flamschen stehen mehr Plätze zur Verfügung als in den Kirchen und mit ein bisschen Wind lässt sich vielleicht auch der heilige Geist erahnen.

Von Allgemeine Zeitung