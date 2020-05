Corona kostet schon 2,3 Mio. Euro

Reißt das nun ein riesiges Loch in die Stadtkasse? Erst einmal nicht. „Auf das Haushaltsergebnis 2020 hat das keine Auswirkungen“, hob Wennemers hervor. Und auch Bürgermeister Heinz Öhmann versicherte den Ausschussmitgliedern: „Wir sind durchaus in einer stabilen Lage.“ Das liegt an dem temporären Rettungsschirm, den das Land für die Kommunen aufgespannt hat. Corona-bedingte Kosten und Ausfälle dürfen in späteren Jahren abgeschrieben werden. Sie müssen zunächst nicht im normalen Haushalt verbucht werden. Allerdings heißt das nicht, dass die Rechnungen jemand anderes bezahlt: „Alles, was wir jetzt nicht reinnehmen, wird später die Haushalte belasten“, erläuterte die Kämmerin.

Aus der Politik kamen erste Warnungen, die Krise deshalb finanzpolitisch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Das ist nur ein vorübergehendes Instrument“, verglich Dieter Goerke (Aktiv für Coesfeld) den „Verschiebebahnhof“ mit der „Bad Bank bei der WestLB“. Richard Bolwerk (CDU) beschwor die Rats-Kollegen dagegen, „nicht eine Katastrophe herbeizureden“. Die Stadt sei sehr gut aufgestellt.