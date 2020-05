T-Shirt als Andenken gibt es trotzdem

Da ein Sommer ohne Zeltlager aber undenkbar ist, hat sich das Leitungsteam etwas für alle Teilnehmer einfallen lassen. Die, die in den letzten Jahren schon mit in Lager gefahren sind, wissen, dass es in jedem Jahr für alle ein Zeltlager T-Shirt als Erkennungsmerkmal im Zeltlager und als Erinnerung für Zuhause gibt. „Wir wollen uns von Corona die Zusammengehörigkeit nicht nehmen lassen und werden auch in diesem Jahr allen Teilnehmern ein Lagershirt zukommen lassen. Vielleicht erkennen sich die zuhausegebliebenen Leidensgenossen der Antoniner in den zwei Wochen ja wieder“, heißt es im Bericht.

Sollten sich die Gegebenheiten zum Positiven ändern, wird das Betreuerteam alles versuchen, die ein oder andere Aktion vor Ort zu organisieren.