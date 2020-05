Zeugen für Sachbeschädigung gesucht

Coesfeld. In der Nacht zum Sonntag gegen 1.05 Uhr zog eine Gruppe von Jugendlichen lautstark durch den Schützenring in Coesfeld. Aus dieser Gruppe heraus wurde gegen einen geparkten Opel Adam einer 31-jährigen Coesfelderin getreten, wodurch der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Durch einen Zeugen bemerkt, flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief negativ. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter Tel. 140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung