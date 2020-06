Umsatzstärkste Monate wegen Coronavirus eingebrochen

Coesfeld (jd). Ausgerechnet zu Beginn der umsatzstärksten Zeit, wo die Kunden zum Vorbräunen für Urlaube, Schützenfeste oder Hochzeiten gekommen wären, habe sie die Coronakrise erreicht. „Wir mussten Mitte März schließen und hatten null Einnahmen. Unsere Teilzeitkraft musste ich in Kurzarbeit schicken, die neun Aushilfen hatten keine Beschäftigung mehr“, berichtet Simone Renners, die die beiden Sonnenstudios Sunny am Lübbesmeyerweg und Sunny City an der Davidstraße verwaltet. „Wir haben zwar die Corona-Soforthilfe bewilligt bekommen, aber die gleicht nicht die Verluste aus.“ Auch ihr Verkauf von Magnet- und Wellnessschmuck sei weggebrochen. „Ich stelle eigentlich in den Studios die Ware aus und präsentiere sie den Kunden auch zu Hause. Das war natürlich nicht mehr möglich.“

Von Jessica Demmer