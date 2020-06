Coesfeld. Gute Nachricht für Wohnmobilisten: Der Stellplatz an der Osterwicker Straße (am Konzert Theater) ist ab sofort wieder geöffnet. Der Stadtmarketing Verein hat vor Ort alle Hinweise im Rahmen der aktuellen Corona-Schutzverordnung platziert und freut sich nun wieder Gäste in Coesfeld begrüßen zu dürfen. | www.coesfeld.de

Von Allgemeine Zeitung